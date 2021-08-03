شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود للذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1810.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1813.70 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "ثمة قدر كبير من الطاقة الفائضة في سوق العمل... إذا كان هناك شعور بأن مجلس الاحتياطي سيواصل إبقاء إعدادات السياسة ميسرة (في) الأمد المتوسط إلى الطويل، فهذه ديناميكية جيدة حقا للذهب، على الأخص إذا رأينا أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبيا".