شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. بيانات أمريكية واسترالية تؤثر على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر سوق المعادن الثمينة والتداولات على الذهب والفضة عددا من البيانات الاقتصادية الهامة التي ترسم مستقبل حركة سعر الذهب خلال الساعات القادمة، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية.

ويترقب السوق العالمي للذهب اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي طلبات المصانع في الولايات المتحدة التغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا، ويحاول المتداولون في سوق الذهب رصد اية تقارير ومؤشرات وبيانات اقتصادية لأنها تؤثر على الأسواق بصورة مباشرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالنسبة عيار 24 سجل 908.5 جنيه وعيار 21 سجل 795 جنيها وعيار 18 سجل 681.5 جنيه والجنيه الذهب 6360 جنيها أونصة الذهب 1816 دولار، وذلك بعد ارتفاع الأسعار مساء أمس.

ويتحرك سعر الذهب في البورصات العالمية في قناة سعرية تتراوح بين 1810 إلى 1820 دولار للأونصة، مرتفعاً من 1807 دولار بعد تأثيرات لتقارير الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر يوليو 2021.