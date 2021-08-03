شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في قرابة عام ونصف أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة عشرة في ثلاثة وعشرون جلسة من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 109.22 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.29، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.13، بينما حقق الأعلى له عند 109.34.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماش 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج نمو 0.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات بالثبات عند مستويات الصفر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي يستثنى منها الطعام والطاقة والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر خلال تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهد اكشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 15.4% مقابل 19.1% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 20.5.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.7% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي.