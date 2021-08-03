شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 16 من تموز/يوليو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا سريع العدوي.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.41% لتتداول عند 25.37$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.47$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.58$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.03 مقارنة بالافتتاحية عند 92.06.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.7% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لإحراز الرئيس الأمريكي جو بايدن تقدماً في جدول أعمالة الاقتصادية، وأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي الحاكم والجمهوري والبيت الأبيض توصلوا لاتفاق مبدئي حيال حزمة البنية التحتية، وتلى ذلك تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون البنية التحتية بقمة 550$ مليار والتي حصل على 67 صوت لصالح مشروع القانون مقابل 32 ضد مشروع القانون.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 198.23 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,227,359 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، قراءة 3.84 مليار جرعة.