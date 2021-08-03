شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1878 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1867، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1883، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1866.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 115.5 ألف مقابل انخفاض 166.9 ألف في أيار/مايو الماضي. وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.4% مقابل 1.3% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 10.3% مقابل 9.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.7% في أيار/مايو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي.