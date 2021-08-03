شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع البنك المركزي الاسترالي المنعقد في الثالث من آب/أغسطس الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأنه لن يتم الوفاء بشرط رفع سعر الفائدة قبل عان 2024، مضيفاً أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسترالي "بما يزيد قليلاً" عن أربعة بالمائة خلال العام المقبل 2022.

كما تطرق البيان لكون المركزي الاسترالي يرى التوقعات الاقتصادية غير واضحة في الأشهر المقبلة، مع الإفادة بأن تلبية رفع أسعار الفائدة سيتطلب أن يكون سوق العمل ضيقاً بما يكفي لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن، وذلك مع التطرق لكون بنك استراليا يحافظ على سياسة التقلص التدريجي للتحفيز.

ويذكر أن المركزي الاسترالي أقر في اجتماعه السابق المحافظة على هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام 0.10%، وأنه ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء الذي ينقضي مطلع أيلول/سبتمبر وأن مشترياته ستكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر.