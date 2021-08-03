شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط -تحليل - 3-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لسلبية المتوسط المتحرك 55 ليجبره ذلك على تشكيل موجات هابطة جديدة مقتربا بذلك من الهدف السلبي الأول المتمثل بمستوى 129.50, نشير إلى أن هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية وليمنح السعر فرصه لاكتساب عزم سلبي إضافي بهدف تعزيز سيطرة الميل الهابط لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 128.80 وبكسر هذا الدعم ستمتد الخسائر نحو 127.90 و 126.65 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.10 و 129.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط