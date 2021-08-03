شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يختبر الدعم-تحليل - 3-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه تصحيحية هابطة ليختبر بذلك الدعم الإضافي الممتد نحو 151.50 وليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55 كما هو واضح بالرسم المرفق.

يعتمد السيناريو القادم على قوة الدعم الحالي, لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر للاندفاع الصاعد والذي قد يستهدف قريبا مستوى 153.00 و 153.90 على التوالي, أما تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دون المتوسط المتحرك 55 فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية لنبدأ بترجيح المحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 150.75 وصولا نحو 148.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.50 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد