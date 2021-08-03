شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 3-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين ليستمر بتقديم تداولات جانبية باستقراره قرب الدعم الإضافي المتمركز عند 1035.00, نذكر بأهمية هبوط التداولات دون هذا الدعم ليعزز ذلك سيطرة الميل الرئيسي الهابط لنتوقع استهداف السعر بذلك لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 980.00 و 945.00 على التوالي.

نذكر بأن المسار الهابط سيبقى قائم بثبات الحاجز الإضافي المتمركز قرب 1105.00 بالإضافة إلى استمرار محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنبقى بانتظار تحقيق السعر للكسر المطلوب خلال الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1075.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الكسر