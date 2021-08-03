شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل- 3-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتذبذب ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ استقراره حاليا قرب الدعم الأولي المتمثل بمستوى 4.4200 نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية.

نؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 4.7200 و 4.8600 على التوالي, أما هبوط السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد ليضطر لتكبد بعض الخسائر لحين وصوله نحو الدعم الرئيسي الممتد حاليا نحو 4.1900 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.6300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد