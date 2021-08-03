شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط التصحيحي الهابط – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط عند مستوى 71.05 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ويجري محاولات لكسره، مما يقود السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 69.25 كهدف تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 72.10 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.50 والمقاومة 72.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط