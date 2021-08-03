شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك دون مستوى 0.9060، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، تدعمه سلبية المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 0.8990 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نذكر بأن اختراق 0.9075 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 0.9135 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط