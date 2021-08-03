شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار المقاومة المحورية 0.7375، وطالما أن السعر دون مقاومة القناة الهابطة، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7300 وتمتد إلى 0.7230.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7410

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط