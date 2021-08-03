شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر ملحوظة – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر عقود خام برنت من تخطي مستوى 74.70 يوم أمس، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويلامس مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 72.75، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط جديد ويحاول كسر هذا المستوى، في إشارة للتوجه لتحقيق مزيد من الخسائر المتوقعة خلال الجلسات القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 71.20.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 74.70 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.40 والمقاومة 74.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط