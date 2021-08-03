شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بهدوء – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية هادئة ليتمكّن من كسر مستوى 25.35، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي الأول عند 24.95.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.50 ثم 23.75، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 25.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط