شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب حول المتوسط المتحرك – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط لاختبار مستوى 1797.00 كهدف أول، مع التذكير بأن كسره سيدفع السعر إلى 1770.00 كهدف سلبي تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط