شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من التداولات الإيجابية ليحاول اختراق مستوى 1.2500، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الثبات فوق هذا المستوى سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد من جديد ويوقف التصحيح الهابط الذي يسيطر على التداولات الأخيرة.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، مما يشجّعنا على ترجيح الميل الهابط لهذا اليوم واستئناف الانخفاض نحو 1.2407 كهدف أول، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2520 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستوى 1.2615 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2440 والمقاومة 1.2570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط