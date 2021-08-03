شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف الأول – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 109.22 ويجري محاولات لكسره، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 108.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 110.15 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.50 والمقاومة 109.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط