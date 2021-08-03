شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود لاختبار الدعم – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.3890 ويحاول التماسك فوقه، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، بينما يحاول المتوسط المتحرك 50 حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4000، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3890 سيسبب تحول في الاتجاه اللحظي نحو الانخفاض ليتجه نحو زيارة مناطق 1.3740 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.3990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد