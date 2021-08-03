شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد موضح بالصورة، مما يعني بأن اختراق 1.1888 سيحفّز السعر على الاندفاع نحو الأعلى ويسهّل مهمة تحقيق الهدف الإيجابي التالي المنتظر عند 1.1975.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1830 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1780 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1820 والمقاومة 1.1960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد