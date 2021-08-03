شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السمك والجمبرى بسوق العبور اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 3-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وقال مصطفى السماك تاجر أسماك في سوق العبور إن أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو، البلطي مزارع 1 بين 19-23 جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-18 جنيها للكيلو.

وأضاف السماك أن البوري "1" يتراوح بين 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو. .

وأشار إلى أن أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.