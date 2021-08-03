شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في تسعة أشهر أمام نظيره الأمريكي والأنظار على المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7366 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7358، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7371، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7357.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تتقلص التراجع إلى 6.7% مقابل 7.6% في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 3.8%، بخلاف ذلك، تطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.7% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي.