شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 خطوات.. كيف تستثمر في شراء وبيع الأسهم في البورصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثار دائمًا من غير المتخصصين تساؤل حول كيفية شراء وبيع الأسهم في البورصة، وما هي المواعيد المحددة لشراء وبيع الأسهم وكيف يحصل على عائد بيع الأسهم، ويقدم ”الخليج 365” في 3 خطوات كيفية شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية.



التكويد التكويد بدايةً يجب أن يقوم من يريد الاستثمار في البورصة بالتواصل مع شركة سمسرة لإدراج وتسجل البيانات الأساسية للعميل على قاعدة بيانات العملاء بالبورصة وتكويد العميل من خلال قسم الأكواد، والذي يعطي لكل عميل كودين، كود موحد على مستوى البورصة وكود خاص به في شركة السمسرة.

وبعدها يقوم العميل بإصدار أمر (بيع أو شراء) إلى شركة السمسرة، وقد يكون الأمر بسعر محدد ويجب على السمسار أن ينفذ الأمر بأفضل سعر ممكن على ألا يتخطى هذا السعر المحدد، أو أن يتم التنفيذ بسعر السوق، ويترك العميل للسمسار تنفيذ الأمر بأفضل سعر من وجهة نظر المنفذ وهو أن يكون بأقرب سعر لإقفال الورقة المالية.

ولا بد أن يقوم العميل بتحديد الكمية التي يرغب في تنفيذها والمدة التي يمكن تنفيذ الأمر خلالها سواء كان الأمر بيع أو شراء، وكذلك لا بد من وجود عقد يحدد تفاصيل وطبيعية كيفية التعامل بين العميل وشركة السمسرة.

وهناك فرق بين حالات البيع وحالات الشراء، ففي حالة البيع يقوم العميل بتسليم الأوراق المالية أو المودعة بنظام الحفظ المركزي وفي حالة الشراء يقوم العميل بدفع قيمة الأوراق المالية لشركة السمسرة

ويقوم منفذ شركة السمسرة بتسجيل الأوامر (بيع-شراء) على نظام التداول بالبورصة المصرية بمجرد تلقيه للأمر وبعد التحقق من سلامة العملية والكشف على أرصدة العميل الورقية في حالة البيع والنقدية في حالة الشراء، ويسمح نظام التداول بالقبول الآلي أثناء جلسة التداول من الساعة 10 إلى الساعة 2.30 ويحقق القبول الآلي أعلى سعر للبيع وأقل سعر للشراء لتحقيق أكبر مصلحة للعميل المستثمر، ويتوقف القبول الآلي على أولوية سعر تنفيذ الأمر المسجل ثم وقف تنفيذ الأمر، كما يحقق هذا النظام كفاءة وسرعة في التنفيذ للحد من التدخل البشري.



مراقبة السوق مراقبة السوق تقوم إدارة مراقبة السوق والتداول طوال مدة جلسة التداول بالتأكد من أن جميع العمليات داخل البورصة المصرية تتم وفقًا للشروط وقواعد التداول.

وفي حالة اكتشاف أي تلاعب أو مخالفة لشروط التداول يكون من حق إدارة المراقبة على السوق أن تلغي هذه العملية بعد الحصول على موافقة رئيس البورصة، وكذلك تقوم إدارة مراقبة السوق بتحليل بيانات التداول بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة اشتباه في تلاعب تقوم البورصة بإخطار الهيئة العامة لرقابة المالية وهي الجهة المختصة بإلغاء العمليات بعد انتهاء التداول.



تسوية العمليات تسوية العمليات تقوم البورصة أثناء جلسة التداول بإرسال جميع العمليات آليًا "إلكترونيًا" إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التي تقوم بأعمال المقاصة والتسوية، أي تضيف إلى شركة السمسرة المشترية الأوراق المالية المشتراه وتقوم بخصم القيمة وسدادها لشركة السمسرة البائعة، كما تقوم شركات السمسرة بتسليم الأوراق المالية للعملاء المشترين وسداد النقدية للعملاء البائعين.

وتتم هذه العملية من خلال 3 أطراف رئيسية هم شركات السمرة التي تنفذ التداول وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمين الحفظ، وهذه العملية تستغرق عادة يوم (T+1) بعد يوم التداول بالنسبة للأسهم ويوم واحد أيضًا بعد التداول بالنسبة للسندات الحكومية.