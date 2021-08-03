شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 73.1 ألف عقد مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، تطور معدل عقود الزواج في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل عدد عقود الزواج ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، مقابل الشهر المناظر من العام الماضي، ووصل عدد عقود الزواج إلى 73.1 ألف عقد زواج في شهر مارس الماضي، مقابل 55.3 ألف عقد زواج في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت 17.8 ألف حالة زواج، وبنسبة زيادة بلغت 32.2%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أعداد السكان الذكور والإناث، وأرتفع عدد الذكور في شهر مارس الماضي ليصل إلى 52.3 مليون نسمة، بينما كانت 51.5 مليون نسمة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 800 ألف نسمة، أما بالنسبة لعدد الإناث فقد ارتفع أيضا ليصل إلى 49.3 مليون نسمة في مارس الماضي، مقابل 48.6 مليون نسمة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 700 ألف نسمة.

وبلغ عدد حالات الزواج إلى 902 ألف حالة في عام 2020، بانخفاض وصل إلى 2.7%، أما حالات الطلاق لعام 2020 في مصر فقد وصلت إلى 218 ألف حالة مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7 آلاف حالة.

وتسجل مصر 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا فى مصر، وهو أمر غير مقلق على الإطلاق، علما بأنه معدل أقل من دول أوروبية، إذا ما قورن بنفس المعدل في فرنسا والبالغ 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج.