شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا (ASIYA) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 45 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم الهام عند 39 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 47 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 43 وبين مستوى المقاومة هو 46 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط