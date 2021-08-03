شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يتجه لاعلى -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.082 ريال، في ظل استمرار الدعم الايجابي لمؤشر القوة النسبية حيث اطلق اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 1.15 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.07 وبين مستوى المقاومة هو 1.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد