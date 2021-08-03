شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 180 فلس، مصحوبا بظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 173 فلس وبين مستوى المقاومة هو 184 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط