شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.414 ريال، في ظل ظهور انحراف ايجابي على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 2.55 ريال كمستوى اول ثم 2.77 ريال كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 2.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.37 وبين مستوى المقاومة هو 2.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد