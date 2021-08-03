شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق امس الاثنين عند مستوى 885 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 870 فلس كمستوى اول ثم 850 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 870 فلس وبين مستوى المقاومة هو 890 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط