شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يعوض مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 68.30 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لاعلى لمستوى المقاومة 73 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 66 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 67.5 وبين مستوى المقاومة هو 69.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد