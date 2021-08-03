شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 240 فلس،مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 227 فلس كمستوى اول ثم 218 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 236.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 242.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط