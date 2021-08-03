شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يونيو الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 486 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح يشكل ضغطا على السهم في الاجل القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 475 فلس كمستوى اول ثم 445 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 500 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 482.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 490.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط