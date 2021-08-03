شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.529 ريال، ليعوض بذلك السهم خسائره التي حققها خلال الاسبوع الماضي، مكون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة 1.64 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.47 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.51 وبين مستوى المقاومة هو 1.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد