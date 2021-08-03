شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 76.90 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم للحد السفلي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل دعما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة 88 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 70 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 74 وبين مستوى المقاومة هو 82.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد