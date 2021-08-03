الاقتصاد

مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 03-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 7130 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7050 نقطة كمستوى اول ثم 6880 نقطة،شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,103 بينما مستوى المقاومة هو 7,166 نقطة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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