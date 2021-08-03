شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10816 نقطة، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 10900 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى 11100 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,790 بينما مستوى المقاومة هو 10,830 نقطة