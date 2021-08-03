شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع مساحات الأراضي القابلة للزراعة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح موزعة طبقا للمحافظات على مستوى الجمهورية للعام 2019/2020، والتي بلغ حجمها الإجمالي نحو 223 ألف و768 فدان.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن محافظة الوادى الجديد استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح، بواقع 102 ألف و490 فدان بمشروع شرق العوينات، يليها محافظة الجيزة والتي استحوذت على نحو 80 ألف و600 فدان بمشروع الواحات البحرية، ثم محافظة أسوان بنحو 40 ألف فدان بمشروع كوم أمبو، وأخيرا محافظة قنا بواقع 678 فدان بمشروع المراشدة.

وقدرت البيانات التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، المساحة القابلة للاستصلاح 224 ألف فدان عام 2019/2020، مقابل 110 ألف فدان عام 2018/2019، وذلك نظرا لاتجاه الدولة لزيادة الأراضي المستصلحة، وبلغ حجم المساحة المحصولية من الأراضي من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع نحو 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، بينما كانت 30.7 ألف فدان في العام المالي المناظر له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 24.9%.

ويشير توزيع مساحة الأراضي المستصلحة طبقا لجهات الاستصلاح والتوزيع النسبي لها عام 2019/2020، إلى استحواذ شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية بواقع 77 ألف و334 فدان بنسبة بلغت 95.4% من المساحة الإجمالية، يليها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحازت على ألفي فدان بنسبة 2.5%، والجمعيات التعاونية بنحو 1750 فدان بنسبة 2.1%، فيما لم يسجل قطاع استصلاح الأراضي أية حيازة.