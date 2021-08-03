شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الحادية عشر على التوالي بنسبة بلغت 0.81% بما يعادل 90.091 نقطة، وذلك مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

تستمر توقعاتنا بالمزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11,000، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 11,250.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.996.38 ومستوى المقاومة 11,250.