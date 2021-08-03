شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق منخفضا بعد استيعاب نتائج أعمال الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تداولات اليوم الإثنين بعد استيعاب المستثمرين لنتائج الأعمال الفصلية القوية التي سجلتها شركة الطائرات الأمريكية في الربع الثاني.



وشملت هذه النتائج تحقيق "بوينج" أول أرباح فصلية في نحو عامين، وذلك بعد تسجيل خسائر فصلية على مدار ستة أرباع سنوية متوالية.



وجاءت تحقيق هذه الأرباح في ظل زيادة وتيرة تسليم "بوينج" للطائرات التجارية والتعافي بشكل تدريجي من جائحة كورونا.



وبلغت أرباح "بوينج" نحو 567 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 2.96 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 44% إلى 17 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران مقارنة بإيرادات قدرها 11.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 16.5 مليار دولار.



وفي ختام جلسة الإثنين، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 0.5% وأغلق عند 225.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 230.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 224.8 دولار.