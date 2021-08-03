شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" ينخفض مع تجدد المخاوف بشأن كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي مع زيادة المخاوف بشأن جائحة كورونا.



وأعلنت "فيسبوك" في بيان أنها سوف تطالب جميع موظفيها بارتداء أقنعة الوجه خلال تواجدهم بمقرات شركة التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة، وذلك دون النظر إلى حصولهم على اللقاحات المضادة لكورونا من عدمه.



كانت "فيسبوك" قد أعلنت ارتفاع أرباحها إلى 10.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 5.17 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "فيسبوك" أرباحا معدلة بنحو 3.61 دولار لكل سهم في الربع الثاني مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق أرباح عند 3.03 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات "فيسبوك" بنسبة 56% إلى 29.07 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنحو 27.89 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وجذبت "فيسبوك" إلى منصاتها للتواصل الاجتماعي 1.91 مليار مستخدم نشط يوميا بارتفاع نسبته 7% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بينما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريا إلى 2.90 مليار مستخدم.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 351.9 دولار.