شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كهرباء السعودية (5110) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.75% ليكسب السهم نحو 45 هللة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.20 ومستوى المقاومة 27.15.