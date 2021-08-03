شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مشاركة ريت (4335) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أدى به إلى كسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.01% ليخسر السهم نحو 22 هللة، ولكن أمام ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة بسبب حاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.14، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.44 ومستوى المقاومة 11.00.