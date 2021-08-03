شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم زين السعودية (7030) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم بتداولاته السابقة تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً في السابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.40، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 13.96 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.96 ومستوى المقاومة 14.50.