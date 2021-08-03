شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.15 ومستوى المقاومة 28.35.