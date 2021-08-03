شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.58% ليكسب السهم نحو 15 هللة، وسط تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 25.40، ليستهدف مستوى المقاومة 28.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.40 ومستوى المقاومة 27.05.