شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسيج (8150) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.88% ليخسر السهم نحو 40 هللة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المحوري 44.20، ليستهدف بعدها أولى مستويات الدعم عند 41.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.85 مستوى المقاومة 46.30.