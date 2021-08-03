شكرا لقرائتكم خبر عن معادن يجني أرباحه – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم معادن (1211) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.43% ليخسر السهم نحو 30 هللة، وسط تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 66.40، ليستهدف مستوى المقاومة 74.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.40 ومستوى المقاومة 71.00.