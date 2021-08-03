شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يظهر بعض الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم السعودي الفرنسي (1050) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.04% ليكسب السهم نحو 75 هللة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن السهم في حالة نجاحه في ذلك استعادة تعافيه.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 36.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.25 ومستوى المقاومة 38.75.