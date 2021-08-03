شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جدوى ريت السعودية (4342) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.52% ليخسر السهم نحو 24 هللة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في التخلص من هذا الضغط السلبي، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 15.28، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.44 ومستوى المقاومة 16.30.