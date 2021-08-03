شكرا لقرائتكم خبر عن 38.7 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن انخفاض مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في يونيو الماضي بنسبة 3.9 %، مسجلة 38.704 مليار ريال، مقارنة بـ 40.270 مليار ريال في مايو 2021، بينما بلغ عدد العمليات نحو 427.322 مليون عملية مرتفعة بنسبة 4.9 % مقارنة بـ 407.176 مليون عملية في الشهر الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد أجهزة نقاط البيع نحو 848.358 ألف جهاز، بارتفاع قدره 1.3 % مقارنة بـ 837.347 ألف جهاز في الشهر السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات نقاط البيع عبر البطاقات بلغت 24.877 مليار ريال في يونيو الماضي، مقارنة بـ 25.780 مليار ريال في مايو 2021 بانخفاض قدره 3.5 %، فيما بلغت المبيعات عبر الهاتف الجوال نحو 10.446 مليار ريال، مقارنة بـ 10.794 مليار ريال منخفضة 3.04 %، بينما بلغ عدد العمليات عبر البطاقات نحو 258.251 مليون عملية، مقارنة بـ 249.880 مليون عملية، بينما بلغ عدد العمليات عبر الهاتف الجوال 147.493 مليون عملية، مقارنة بـ 135.773 مليون عملية.

ولفت التقرير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بلغت في يونيو الماضي، نحو 5.887 مليار ريال، مقارنة بـ 5.742 مليار ريال في مايو 2021، منخفضة بنسبة 2.5 %، بينما بلغ عدد العمليات نحو 26.401 مليون عملية، مقارنة بـ 27.926 مليون عملية في فترة المقارنة، بانخفاض قدره 5.5 %.

وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات نقاط البيع على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020 بنسبة 4.6 %، فيما ارتفع عدد العمليات من 220.800 مليون عملية في يونيو 2020 إلى 427.322 مليون عملية بزيادة 93.5 %، فيما زادت أجهزة نقاط البيع على أساس سنوي بنسبة 59.5 %.

وأوضح التقرير أن المبيعات باستخدام البطاقات ارتفعت على أساس سنوي من 22.812 مليار ريال إلى 24.877 مليار ريال بزيادة 9.05 %، فيما ارتفعت المبيعات باستخدام الهاتف الجوال بنسبة 116.5 %، لافتا إلى أن عدد العمليات عبر البطاقات زاد على أساس سنوي بنسبة 73.5 %، بينما زاد عدد العمليات عبر الهاتف الجوال على أساس سنوي بنسبة 221.7 %.

ولفت التقرير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى زادت على أساس سنوي بنسبة 57.7 %، بينما زاد عدد العمليات عبر بطاقات مدى بنسبة 53.1 % على أساس سنوي.